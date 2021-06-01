Соломон стремится перебраться в АПЛ – хавбек Шахтера уже подыскивает жилье в Лондоне
Израильский легионер "горняков" Манор Соломон может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.
Полузащитник Шахтера Манор Соломон всерьез рассматривает возможность покинуть Украину уже этим летом, сообщает Football London.
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Как известно, Шахтер хочет выручить за свою звезду 21 млн евро, а об интересе к израильтянину ранее заявлял лондонский Арсенал.
По информации источника, Соломон даже начал подбирать себе жилье в Лондоне накануне возможного перехода. Хотя окружение игрока эту информацию опровергает.
Напомним, вопросами трудоустройства Соломона в АПЛ занимается известный агент Пини Захави. Контракт Манора с Шахтером действует до 31 декабря 2023 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 15 млн евро. В сезоне 2020/21 на счету 21-летнего футболиста 35 матчей за "горняков" во всех турнирах, в которых он забил 11 голов и отдал 1 результативную передачу.
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