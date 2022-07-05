Соломон присоединится к Фулхэму на правах аренды, воспользовавшись правилом ФИФА для заморозки своего контракта с Шахтером, сообщает The Athletic.

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Ранее сообщалось, что "коттеджеры" хотят приобрести израильтянина за 7 млн евро. Ожидается, что стороны закроют соглашение уже 5 июля. Ради перехода в Англию Манор отказал французской Ницце.

Напомним, в январе 2019-го "горняки" заплатили за Соломона 6 млн евро. В прошлом сезоне он провел за команду Роберто Де Дзерби 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов.

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