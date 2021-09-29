Соломон сожалеет об утраченных возможностях вырвать победу над Интером и запугивает Реал перед очной встречей
Вингер Шахтера Манор Соломон поделился мыслями о поединке 2-го тура Лиги чемпионов против Интера.
"Шахтер был хорошо сбалансирован, как в атакующем, так и в защитном плане. Я не могу сказать, что это хороший результат для нас, потому что нашей целью было победить и взять три очка.
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К сожалению, мы не воспользовались нашей возможностью забить гол. Надеюсь, мы еще больше улучшим свою игру перед тем, как сыграть с Реалом, и попробуем их обыграть", – приводит слова Соломона официальный сайт УЕФА.
К слову, Интер и Шахтер не смогли выявить сильнейшего – команды не забили голов и набрали первые очки в нынешней Лиге чемпионов.
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