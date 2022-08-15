Соломон успел сыграть за Фулхэмом лишь один официальный матч (полчаса против Ливерпуля (2:2)). На следующий день полузащитник, права на которого принадлежат Шахтеру, получил травму.

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"Последние несколько дней были для меня тяжелыми. Я повредил колено во время товарищеской игры, поэтому пришлось сделать операцию. Я пропущу следующие несколько месяцев. Спасибо за ваши сообщения и поддержку, я вернусь сильнее и лучше. Скоро встретимся", – написал Соломон в своем Twitter.

Напомним, 23-летний израильтянин воспользовался правилом ФИФА и "заморозил" контракт с Шахтером, после чего подписал контракт с новичком АПЛ на один сезон.

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