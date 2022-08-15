Соломон сообщил, что ему сделали операцию – хавбек Шахтера не будет играть за Фулхэм несколько месяцев
Израильтянин Манор Соломон долго не сможет помочь Фулхэму на футбольном поле.
Соломон успел сыграть за Фулхэмом лишь один официальный матч (полчаса против Ливерпуля (2:2)). На следующий день полузащитник, права на которого принадлежат Шахтеру, получил травму.
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"Последние несколько дней были для меня тяжелыми. Я повредил колено во время товарищеской игры, поэтому пришлось сделать операцию. Я пропущу следующие несколько месяцев. Спасибо за ваши сообщения и поддержку, я вернусь сильнее и лучше. Скоро встретимся", – написал Соломон в своем Twitter.
Напомним, 23-летний израильтянин воспользовался правилом ФИФА и "заморозил" контракт с Шахтером, после чего подписал контракт с новичком АПЛ на один сезон.
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