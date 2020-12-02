Полузащитник "горняков" Манор Соломон оценил шансы украинцев на выход в плей-офф Лиги чемпионов после победы над командой Зидана (2:0).

"Счастлив снова забить Реалу. Это был прекрасный матч, мы добились отличного результата. Шесть очков в двух матчах против Реала – это мечта, воплощенная в реальность.

Шахтер – Реал – 2:0 – видео голов и обзор матча

Теперь у нас есть хороший шанс выйти в плей-офф, но нас ждет очень сложная игра с Интером", – цитирует Соломона официальный сайт УЕФА.

Напомним, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер на НСК Олимпийский одолел Реал со счетом 2:0. Победа позволила подопечным Каштру набрать 7 очков и подняться на вторую строчку турнирной таблицы группы В.

Дежавю! Шахтер снова прибил Реал и имеет хорошие шансы на плей-офф Лиги чемпионов