Соломон: Шахтер пытается как можно быстрее перенять игровые идеи Каштру

Полузащитник Шахтера Манор Соломон поделился впечатлениями от работы под руководством нового наставника Луиша Каштру.

"Новый наставник, тренерский штаб, тактика – много чего изменилось. Считаю, мы хорошо начали подготовку, провели отличный дебютный матч и хотим продолжать этот путь, чтобы быть готовыми к сезону.

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Все наши занятия проходят в высоком темпе, мы стараемся как можно быстрее перенимать тренерские идеи Луиша Каштру, адаптироваться к другой схеме игры. Как показал первый спарринг, пока неплохо получается.

Мы рады, что переиграли Лудогорец, потому что заряжены побеждать в каждом поединке. Теперь хотим показать хорошую игру в матче с ЦСКА", – цитирует Соломона официальный сайт Шахтера.

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