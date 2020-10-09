"В прошлом сезоне мы выиграли все матчи против Динамо в чемпионате, но это не так просто, как кажется. Все игры были тяжелыми.

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И в этом сезоне легче точно не станет. Теперь у них глубокий состав, ведь з аренд вернулось немало сильных и хороших игроков. Например, Влад Супряга и Жерсон Родригес. Также восстанавливаются травмированные.

Луческу – очень хороший тренер, который может заставить своих футболистов играть лучше, набирать больше очков и, возможно, выигрывать трофеи. Но мы сделаем все, чтобы снова стать чемпионами. Постараемся выиграть все свои матчи против Динамо и других соперников. Будет непросто, но мы все еще лучшая команда Украины", – цитирует Манора Соломона Tribuna.

Заметим, на данный момент Динамо возглавляет турнирную таблицу УПЛ, Шахтер расположился лишь на 4 месте.

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