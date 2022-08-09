Английский этап карьеры для полузащитника Фулхэма Манора Соломона может начаться очень неудачно.

Израильтянин перебрался в состав новичка АПЛ на правах аренды, воспользовавшись правилом ФИФА. Соломон уже дебютировал за Фулхэм, провел полчаса в матче 1-го тура против Ливерпуля (2:2). Контракт игрока до сих пор принадлежит Шахтеру.

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Однако следующая возможность сыграть за Фулхем у Соломона может появиться нескоро. По информации израильских СМИ, Манор получил травму колена во время тренировочного матча. Врачи "коттеджеров" настояли на МРТ. Предварительно речь идет о повреждении мениска.

Если результаты медицинского обследования подтвердят диагноз, Соломон может пропустить около трех месяцев. При таком сценарии возвращение на футбольное состоится уже после паузы на чемпионат мира. Напомним, турнир в Катаре завершится 18 декабря.

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