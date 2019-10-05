toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ВОРСКЛА - МАРИУПОЛЬ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ

Соломон пообещал неожиданную награду для Додо за ассист в матче Лиги чемпионов против Аталанты

13:20 138 Читати українською
Соломон пообещал неожиданную награду для Додо за ассист в матче Лиги чемпионов против Аталанты
Соломон и Додо (двое впереди) / Reuters

Хавбек Шахтера Манор Соломон поблагодарил своего партнера Додо за решающую голевую передачу в матче второго тура Лиги чемпионов против Аталанты.

28’ Дуван Сапата
 
Жуниор Мораес 41’
Манор Соломон 90+5’
28’ Дуван Сапата
41’ Жуниор Мораес
90+5’ Манор Соломон

"Не знаю, как я оказался на позиции для удара. Увидел, что Додо прорвался правым флангом, быстро посмотрел, где Мораес и Коноплянка, понял, что никого в центре атаки нет. Я побежал туда, а Додо классно обыграл защитника, выдал мне отличный пас.

Хто найкращий трансфер, а кому треба пам'ятник, або Українець пише історію ЛЧ – реакція на диво Шахтаря з Аталантою

Очень рад, что удалось завершить. Отмечу грандиозный ассист Додо. Счастлив, мне всего 20 лет, а это уже второй матч в ЛЧ и первый гол в сильнейшем турнире мира. Теперь мне нужно "проставиться" перед Додо, возможно, несколько бутылок пива, если он не будет против", – сказал Соломон в эфире программы Футбольный формат.

Напомним, именно израильский хавбек забил второй мяч Шахтера в ворота Аталанты и принес победу "горнякам" в дополнительное время.

"Валідольна розв’язка": чому Шахтар залишається з проблемами, Штілера – у чемпіонат області і трохи Маліновського

blog_ava
Шевченко выделил тренера, который оказал наибольшее влияние на его карьеру
11:44
339
Теги
Шахтер Шахтер Лига чемпионов Кордейро Дос Сантос Домилсон Додо Кордейро Дос Сантос Домилсон Додо Манор Соломон Манор Соломон Аталанта - Шахтер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
10
мин
Металлист 1925
16:30
Николаев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук