Соломон пообещал неожиданную награду для Додо за ассист в матче Лиги чемпионов против Аталанты

Хавбек Шахтера Манор Соломон поблагодарил своего партнера Додо за решающую голевую передачу в матче второго тура Лиги чемпионов против Аталанты.

"Не знаю, как я оказался на позиции для удара. Увидел, что Додо прорвался правым флангом, быстро посмотрел, где Мораес и Коноплянка, понял, что никого в центре атаки нет. Я побежал туда, а Додо классно обыграл защитника, выдал мне отличный пас.

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Очень рад, что удалось завершить. Отмечу грандиозный ассист Додо. Счастлив, мне всего 20 лет, а это уже второй матч в ЛЧ и первый гол в сильнейшем турнире мира. Теперь мне нужно "проставиться" перед Додо, возможно, несколько бутылок пива, если он не будет против", – сказал Соломон в эфире программы Футбольный формат.

Напомним, именно израильский хавбек забил второй мяч Шахтера в ворота Аталанты и принес победу "горнякам" в дополнительное время.

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