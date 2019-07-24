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Соломон: Первая цель Шахтера – выиграть Суперкубок

15:53 44 Читати українською
Соломон: Первая цель Шахтера – выиграть Суперкубок
Манор Соломон / фото ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Манор Соломон поделился ожиданиями от начала нового сезона.

 

"Хотелось бы, как в прошлом году, взять "золото" чемпионата и Кубок Украины. А еще ставим задачу удачно выступить в Лиге чемпионов, финишировав минимум вторыми в группе, чтобы выйти в плей-офф. Но первая цель Шахтера – выиграть Суперкубок", – цитирует Соломона официальный сайт Шахтера.

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К слову, Соломон стал игроком Шахтера прошлой зимой, подписав пятилетний контракт с донецким клубом. В прошлом сезоне израильтянин успел провести 16 матчей во всех турнирах за "горняков", забив 1 гол и отдав одну результативную передачу.

Сезон для Шахтера начнется матчем за Суперкубок Украины 28 августа в Одессе против Динамо. В первом туре УПЛ команда Луиша Каштру на выезде сыграет с Александрией.

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Суперкубок Украины Шахтер Шахтер Динамо Киев - Шахтер Манор Соломон Манор Соломон
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