"У меня были хронические проблемы в течение длительного времени, из-за которых я очень страдал. И наконец-то удалось выяснить, в чем же причина, и направить меня на операцию в США. Все прошло хорошо, я практически восстановился и буквально через неделю вернусь в общую группу.

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Первая часть восстановления была в США и Израиле, она подразумевала легкие нагрузки. Сейчас я занимаюсь с фитнес-тренером клуба. Это очень тяжелая работа, приходится много бегать. Однако, думаю, через неделю уже смогу вернуться в общую группу.

С партнерами не виделись почти два месяца. Всегда чувствуешь что-то особенное после столь долгой паузы. Счастлив был снова увидеть как партнеров по команде, так и всех сотрудников клуба, тренерский штаб. Уже с нетерпением жду, когда я смогу тренироваться вместе с ними и насладиться футболом в полной мере", – цитирует Соломона сайт "горняков".

Действующий контракт Манора с Шахтером рассчитан до лета 2023 года, и он не намерен его продлевать. В нынешнем сезоне Соломон провел 26 матчей, в которых отличился 4-мя голами и двумя ассистами.

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