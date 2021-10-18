"Первый матч я провел полностью, поэтому он был сложным. Очень устал в конце. Во второй встрече вышел на замену, удалось забить второй мяч. Доволен этим достижением. Думаю, команда хорошо сыграла в ответном матче, хорошо сыграла в защите, осуществила несколько неплохих контратак.

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Тогда первый гол забил Дентиньо. Пытались играть открыто. Рад помочь команде. После встречи были очень счастливы. Моя самая большая мечта – снова дважды обыграть Реал. Конечно, это будет очень трудно, они нас хорошо знают и захотят взять реванш за прошлогодние поражения.

Зидан провел большую работу в команде, но сейчас там работает Анчелотти. Он действительно хороший и очень опытный тренер. Уверен, игра будет хорошо организованной, особенно против нас, особенно потому, что произошло в прошлом году. Ожидаем очень сложный матч. Конечно, хотим повторить победный результат", – сказал Соломон в комментарии пресс-службе Шахтера.

Напомним, в ЛЧ 2020/21 "горняки" под руководством Луиша Каштру дважды сенсационно одолели "сливочных" – 3:2 в Мадриде и 2:0 в Киеве. В общем команды сыграли между собой 4 раза, имея в активе по 2 победы.

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