Соломон отметился дебютным голом в УПЛ

Вингер Шахтера Манор Соломон надолго запомнит матч против Олимпика.

В рамках 6-го тура чемпионата Украины Шахтер пожаловал в гости к Олимпику.

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Перед свистком на перерыв Манор Соломон вышел один на один с голкипером хозяев и легко обыграл своего визави. Этот гол стал первым для израильского вингера в УПЛ. Напомним, 20-летний вингер присоединился к команде в январе. Манор дважды забивал в Кубке Украины.

После 6-ти туров УПЛ Шахтер продолжает возглавлять турнирную таблицу УПЛ, имея в активе 18 очков.

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