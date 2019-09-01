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Соломон отметился дебютным голом в УПЛ

18:43 57 Читати українською
Соломон отметился дебютным голом в УПЛ
Манор Соломон / Фото ФК Шахтер

Вингер Шахтера Манор Соломон надолго запомнит матч против Олимпика.

 
Жуниор Мораес 13’
Манор Соломон 45+2’
Марлос 60’
Жуниор Мораес 81’
13’ Жуниор Мораес
45+2’ Манор Соломон
60’ Марлос
81’ Жуниор Мораес

В рамках 6-го тура чемпионата Украины Шахтер пожаловал в гости к Олимпику.

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Перед свистком на перерыв Манор Соломон вышел один на один с голкипером хозяев и легко обыграл своего визави. Этот гол стал первым для израильского вингера в УПЛ. Напомним, 20-летний вингер присоединился к команде в январе. Манор дважды забивал в Кубке Украины.

После 6-ти туров УПЛ Шахтер продолжает возглавлять турнирную таблицу УПЛ, имея в активе 18 очков.

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