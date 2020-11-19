"У бразильцев свой стиль: им нравится вести мяч, фокусироваться. Думаю, Шахтер купил меня, потому что у меня тоже есть эти навыки и качества. Мне очень нравится играть с ними, но сначала было немного сложно, потому что мне нужно было адаптироваться.

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Но мне нравится играть с ними в атаке. Мне в целом нравится их игра. Я начал участвовать в этом, и это действительно помогло мне. Здесь, в Шахтере, я многому научился у великих игроков", – поделился Соломон в комментарии The Guardian.

Напомним, что израильтянин стал игроком Шахтера в январе 2019 года. В текущем сезоне Соломон сыграл в 11 матчах, записав в свой актив 3 гола и ассист во всех турнирах.

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