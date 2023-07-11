Сегодня израильтянин подписал полноценный контракт с клубом АПЛ и фактически лишил "горняков" надежд заработать хоть что-нибудь на его трансфере.

Тоттенхэм официально подписал Соломона, проигнорировав угрозы Шахтера

"Хотя я уже давно не играл за Шахтер, сегодня пора прощаться. Большая благодарность клубу, моим партнерам по команде и болельщикам. Вместе мы создали замечательные воспоминания! Желаю всего лучшего Шахтеру и всем в Украине", – написал Соломон в Instagram.

Напомним, в январе 2019-го Шахтер заплатил Маккаби Петах-Тиква за хавбека 6 млн евро. Соломон оформил 22 гола и 9 ассистов в 106 матчах за "горняков". После начала полномасштабной войны израильтянин воспользовался разрешением ФИФА и покинул Шахтер. Прошлый сезон вингер провел на правах аренды в Фулхэме, за который забил 5 голов в 24 матчах.

Шахтер не получил от Тоттенхэма никакой компенсации, хотя соглашение Манора с "горняками" было рассчитано до декабря 2023 года. Руководство украинского клуба угрожало судебным делом.

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