"Наша цель в этом сезоне – хорошо выступить в Лиге чемпионов. Мы оказались в очень сложной группе, но приложим все усилия, чтобы выйти в плей-офф. Нам все еще по силам пройти в следующий раунд, но сделать это очень и очень сложно.

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Хочу помочь Шахтеру победить во всех турнирах. В Лиге чемпионов – выйти из группы, в чемпионате – завоевать титул. И, конечно же, выиграть Кубок Украины. Это главные задачи для нас. Также хочу много играть и быть более значимым в сборной Израиля, и с этого года мне это удается", – приводит слова Соломона Shakhtar News.

К слову, Манор провел 15 матчей в составе Шахтера в этом сезоне, записав в свой актив 4 гола и ассист.

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