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Соломон: Непросто адаптироваться к тактике Шахтера

06:00 198 Читати українською
Соломон: Непросто адаптироваться к тактике Шахтера
Манор Соломон / Шахтер

Новичок Шахтера Манор Соломон рассказал о своей адаптации в команде.

"Очень рад и забитому мячу, и голевой передаче, которую отдал партнеру. Но больше всего рад нашей победе. Была достаточно сложная погода, не в лучшем состоянии поле, но надо было играть в любом случае. Эти трудности не должны влиять на нас.

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Трудно ли адаптироваться к тактике Шахтера? Непросто, но весь тренерский штаб помогает: я провел две сессии, и мне постоянно подсказывают, каким образом лучше перемещаться на поле, как взаимодействовать с партнерами.

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Две игры в один день? Для меня это впервые, и да, сложно, но полезно. Возможно, в первом поединке пришлось труднее, ведь я дебютировал, только привыкал к тактике, а уже во втором спарринге было намного легче. В целом хорошие матчи и подготовка – будем продолжать работать", – цитирует Соломона официальный сайт Шахтера.

Товарищеские матчи

Шахтер - Лех: Четверг 31 января 2019

Шахтер
Матч окончен
3 : 0
Лех
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