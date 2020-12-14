"Будет интересно приехать в Израиль и сыграть против друзей, которые у меня есть в этой команде. Еще до жеребьевки у меня было предчувствие, что нам выпадет именно Маккаби.

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Если Шахтер проведет хорошую игру – с энтузиазмом, с четкими индивидуальными и командными действиями, то нет никаких причин не пройти дальше. Однако нет никаких сомнений, что Маккаби хорошо подготовится и не позволит нам легко победить", – цитирует Соломона ONE.

Напомним, сегодня состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Донецкий Шахтер начнет свой путь в плей-офф противостоянием против Маккаби из Тель-Авива.

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