Соломон: Я в Шахтере всего полгода, а уже завоевал первый трофей

Хавбек донецкого Шахтера Манор Соломон, который забил гол в финальном поединке Кубка Украины по Ингульца (4:0), поделился эмоциями после матча.

"Рад, что мы выиграли Кубок Украины. Я в команде всего полгода, а уже завоевал первый трофей. Согласитесь, неплохой результат для 19-летнего игрока.

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Мы знали, что это будет игра фактически до гола. После того, как мы забили первый гол, фактически было понятно, что наша команда не упустит победу в этот вечер. После второго гола стало еще легче, и в итоге мы уверенно довели матч до комфортной победы.

Надеюсь, что через пару дней оформим и чемпионство, выполним нашу миссию", – сказал Соломон в комментарии телеканалу Футбол.

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