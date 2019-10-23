Соломон: Динамо Загреб могло победить Шахтер

Полузащитник Шахтера Манор Соломон прокомментировал ничью с загребским Динамо (2:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Не думаю, что это хороший результат для нас. Хотели победить дома. Но Динамо проявило себя лучше, они могли побеждать, как и мы.

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Получили 2:2, одно очко и три матча впереди. Нужно показать в дальнейшем максимум", – сказал Соломон в эфире "Футбол NEWS".

Напомним, Шахтер в Харькове не смог победить Динамо Загреб (2:2). После трех туров в группе С лидирует Манчестер Сити с 9-ю пунктами. Второе в турнирной таблице Динамо З (4), за ним с таким же количеством баллов идет Шахтер. Последнюю строчку без набранных очков занимает Аталанта.

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