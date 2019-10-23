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Соломон: Динамо Загреб могло победить Шахтер

20:26 23 Читати українською
Соломон: Динамо Загреб могло победить Шахтер
Манор Соломон / фото: ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Манор Соломон прокомментировал ничью с загребским Динамо (2:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

16’ Евгений Коноплянка
75’ Додо
 
Дани Ольмо 25’
Мислав Оршич 60’
16’ Евгений Коноплянка
25’ Дани Ольмо
60’ Мислав Оршич
75’ Додо

"Не думаю, что это хороший результат для нас. Хотели победить дома. Но Динамо проявило себя лучше, они могли побеждать, как и мы.

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Получили 2:2, одно очко и три матча впереди. Нужно показать в дальнейшем максимум", – сказал Соломон в эфире "Футбол NEWS".

Напомним, Шахтер в Харькове не смог победить Динамо Загреб (2:2). После трех туров в группе С лидирует Манчестер Сити с 9-ю пунктами. Второе в турнирной таблице Динамо З (4), за ним с таким же количеством баллов идет Шахтер. Последнюю строчку без набранных очков занимает Аталанта.

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13:30
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Лига чемпионов Динамо Загреб Динамо Загреб Манор Соломон Манор Соломон Шахтер - Динамо Загреб Шахтер Шахтер
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