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Соломон: Будем стараться выиграть все остальные матчи против Динамо в сезоне

12:12 1 Читати українською
Соломон: Будем стараться выиграть все остальные матчи против Динамо в сезоне
Манор Соломон / Шахтер

Вингер Шахтера Манор Соломон прокомментировал поражение от Динамо в Суперкубке Украины.

Суперкубок Украины
Динамо Киев
2
2 : 1
1
Шахтер
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрик 45+3’
45+3’ Алан Патрик
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш

"Очень расстроен из-за поражения. Не хотелось начинать сезон с поражения от Динамо в Суперкубке, но нам нужно продолжать работать.

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Нам сложно с Динамо, а им просто с нами. У нас будет еще много матчей против киевлян в этом сезоне. В каждой встрече будет сложно, но мы постараемся выиграть все. Не знаю, что произошло в конце матча. Мы выигрывали 1:0 и пропустили два мяча за три минуты.

Атмосфера на матче была очень хорошей. Хотел бы, чтобы так было каждый раз", – передает слова Манора Соломона Тribuna.com.

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Теги
Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Суперкубок Украины Манор Соломон Манор Соломон Динамо Киев - Шахтер
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