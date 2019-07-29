Соломон: Будем стараться выиграть все остальные матчи против Динамо в сезоне

Вингер Шахтера Манор Соломон прокомментировал поражение от Динамо в Суперкубке Украины.

"Очень расстроен из-за поражения. Не хотелось начинать сезон с поражения от Динамо в Суперкубке, но нам нужно продолжать работать.

Динамо – Шахтер – 2:1 – видео голов и обзор матча за Суперкубок Украины

Нам сложно с Динамо, а им просто с нами. У нас будет еще много матчей против киевлян в этом сезоне. В каждой встрече будет сложно, но мы постараемся выиграть все. Не знаю, что произошло в конце матча. Мы выигрывали 1:0 и пропустили два мяча за три минуты.

Атмосфера на матче была очень хорошей. Хотел бы, чтобы так было каждый раз", – передает слова Манора Соломона Тribuna.com.

Динамо – Шахтар: Каштру дебютує з втрати Суперкубка-2019, Хацкевич вгадує зі всім, але перемога стає великим ризиком