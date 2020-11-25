ФИФА выбрала 11 лучших голов 2020 года, которые будут бороться за премию Пушкаша.

Полный перечень претендентов с детальным видео опубликован на официальном YouTube-канале ФИФА.

ФИФА объявила 11 номинантов на премию The Best 2020

Среди номинантов выделяются сольный проход Сон Хын Мина через полполя, роскошная пятка Луиса Суареса и точный штрафной со своей половины в исполнении Киноньеса. Традиционно не обошлось без нескольких бисиклет. Следует заметить, что среди 11 номинантов есть три представительницы женского футбола.

Голосование продлится до 9 декабря, а церемония вручения в онлайн-режиме состоится 17-го. В прошлом году премию Пушкаша выиграл нападающий Дебрецена Даниэль Жори.

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