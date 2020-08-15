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Сольное издевательство 19-летнего Дэвиса над защитой Барселоны – видео пятого гола

00:10 - Читати українською
Сольное издевательство 19-летнего Дэвиса над защитой Барселоны – видео пятого гола
Альфонсо Дэвис и Лионель Месси / Фото AP

Молодой талант Баварии создал настоящее украшение четвертьфинала Лиги чемпионов.

7’ Дэвид Алаба
57’ Луис Суарес
 
Томас Мюллер 4’
Иван Перишич 21’
Серж Гнабри 27’
Томас Мюллер 31’
Йозуа Киммих 63’
Роберт Левандовски 82’
Филиппе Коутиньо 85’
Филиппе Коутиньо 89’
4’ Томас Мюллер
7’ Дэвид Алаба
21’ Иван Перишич
27’ Серж Гнабри
31’ Томас Мюллер
57’ Луис Суарес
63’ Йозуа Киммих
82’ Роберт Левандовски
85’ Филиппе Коутиньо
89’ Филиппе Коутиньо

Бавария поиздевалась на Барсой, отгрузив сопернику 8 мячей, но советуем обратить внимание именно на 5-й гол.

Бавария установила личный рекорд по забитым мячам в Лиге чемпионов

Альфонсо Дэвис прорвался с левого фланга, пройдя почти до вратарской, не замечая соперников, и выкатил идеальный пас на Йозуа Киммиха, которому осталось только подставить ногу, чтобы отправить мяч в сетку.

Стоит отметить, что перед матчем 19-летний Дэвис отмечал, что является большим фаном Месси.

Бавария изнасиловала Барселону восемью голами и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

blog_ava
Барселона – Бавария: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов
14 августа
7855
Теги
Лига чемпионов Барселона - Бавария Бавария Бавария Видеоновости Альфонсо Альфонсо Дэвис
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