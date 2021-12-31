"2001 год. Молодежный чемпионат мира в Аргентине. Перед матчем заходят к нам и говорят: "Здесь какой-то факс пришел из федерации футбола. Надо прочитать". Смотрим мы его и читаем: "Только благодаря Григорию Михайловичу (речь идет о Суркисе, который возглавлял ФФУ с 2000 по 2012 – прим.) сегодня поднялось солнце, только благодаря ему..."

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Мы это просто выбросили в помойку – все! Мы просто сказали, что сборная готовилась в Нидерландах. Сборы команды, что является обязанностью каждой федерации, превратили в достижение одного человека", – сказал Дмитрий Джулай в эфире Youtube-программы Либеро 20-21.

А Денис Босянок добавил: "Мы это так жестко сделали, что к нам больше не подходили после этого случая. Были только какие-то робкие попытки со стороны".

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