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Солигорский Шахтер уволил тренера – Вернидуб претендует на вакантную должность

08:26 57 Читати українською
Солигорский Шахтер уволил тренера – Вернидуб претендует на вакантную должность
Сергей Ташуев / TUT.by

Солигорский Шахтер и главный тренер Сергей Ташуев прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Белорусский клуб поблагодарил 60-летнего российского специалиста и его тренерский штаб за работу. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Никифоренко, информирует официальный сайт Шахтера.

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Напомним, недавно появилась информация, что новым главным тренером белорусского клуба станет Юрий Вернидуб. Украинский специалист не стал отрицать вероятность своей работы в Шахтере.

Отметим, что в текущем чемпионате Беларуси солигорский Шахтер занимает третье место, уступая только Динамо Брест и БАТЭ.

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Теги
Украинцы за рубежом Мир Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Беларусь Сергей Ташуев
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