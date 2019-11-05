Солигорский Шахтер уволил тренера – Вернидуб претендует на вакантную должность

Солигорский Шахтер и главный тренер Сергей Ташуев прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Белорусский клуб поблагодарил 60-летнего российского специалиста и его тренерский штаб за работу. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Никифоренко, информирует официальный сайт Шахтера.

Вернидуб в понедельник возглавит солигорский Шахтер, – СМИ

Напомним, недавно появилась информация, что новым главным тренером белорусского клуба станет Юрий Вернидуб. Украинский специалист не стал отрицать вероятность своей работы в Шахтере.

Отметим, что в текущем чемпионате Беларуси солигорский Шахтер занимает третье место, уступая только Динамо Брест и БАТЭ.

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