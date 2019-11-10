Солигорский Шахтер одержал первую победу после назначения Юрия Вернидуба

Команда украинского специалиста торжествовала в соседнем чемпионате, однако Юрий Вернидуб все еще решает вопрос с разрешительными документами для работы в Беларуси.

Уже в первом матче после назначения главным тренером Юрия Вернидуба его команда в 28-м туре чемпионата Беларуси разгромила Славию из Мозыря со счетом 5:1.

Вернидуб прокомментировал свое назначение на пост главного тренера солигорского Шахтера

В составе солигорского Шахтера в запасе весь матч просидел наш Василий Прийма, а за Славию сыграло сразу четверо украинцев: голкипер Родион Сямук начал матч в основе, однако получил травму и был заменен на 29-й минуте; Игорь Воронков играл до 74-й минуты и был заменен на еще одного украинца Андрея Сорокина, а Максим Слюсар сыграл 76 минут в старте.

К слову, из-за бюрократических процедур с получением разрешения на работу Вернидуб на этот матч заявлен не был – командой формально руководил Сергей Никифоренко.

После этой победы Шахтер поднялся на вторую строчку и набрал 62 пункта, однако БАТЭ, идущий третьим, имеет игру в запасе. Возглавляет турнирную таблицу Динамо Брест.

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