В Катар наши соседи едут с большими амбициями и сдержанным оптимизмом. Чего ждать от девятого похода Польши за Кубком мира – в нашем материале.

Первый союзник Украины в борьбе со злом

В последние месяцы в жизни каждого украинца состоялась переоценка ценностей. Наверное, по-другому мы посмотрели и на футбол. Любимая игра миллионов может быть не только развлечением или удовольствием, но и способом протеста и демонстрацией устойчивой позиции.

Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о сборной Польши. Команде, которая может приятно удивить в Катару. Особые ожидания от Роберта Левандовски, для которого ЧМ-2022, по-видимому, станет прощальным в карьере.

В то время когда Украина героически сражалась на поле боя и защищала собственную землю, польское футбольное общество открыло свой фронт. Волей жребия Польша должна была встретиться в стыковых матчах за выход на ЧМ с Россией. И именно поляки первыми из всех заявили о том, что не будут играть в футбол с террористами и даже готовы к техническому поражению.

Шевченко и Левандовски / CNN

Это решение было закреплено в общей позиции Польши, Швеции и Чехии, создавшей эффект лавины. Ихнее заявление стало катализатором отстранения россиян от цивилизованного мира.

Впоследствии в этот лагерь добавлялись десятки стран и футболистов, однако роль поляков в отстранении агрессора оказалась ключевой. В трудный момент Польша оказалась рядом с Украиной не только на футбольном поле.

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Тренерские перестановки

До января 2021-го почти не возникало сомнений в том, что на катарский ЧМ-2022 Польшу повезет Ежи Бженчек. Чемпион Польши и Австрии в роли футболиста провел неплохую работу на посту рулевого главной команды страны, но был неожиданно уволен.

Взамен Бженчеку PZPN выбрал португальского специалиста Паулу Соузу. Бывший игрок Ювентуса и дортмундской Боруссии покинул Бордо и принялся тренировать сборную Польши. Однако еще до завершения календарного года Паулу Соуза неожиданно покинул команду ради работы во Фламенго. Не остановили португальца ни санкции по контракту, ни яростная критика польской общественности.

Паулу Соуза и Роберт Левандовски / Polske Radio

Эпопею с назначением очередного тренера все, вероятно, помнят. По сообщению прессы, очень близким к работе с "Кадрой" был Андрей Шевченко. Однако повез поляков в Катар не наш земляк, а Чеслав Михневич, до этого работавший с Легией и поражавший контраверсионностью достижений. В 2021-м он выиграл с армейцами чемпионство, а уже в следующем сезоне хорошие результаты в еврокубках Легия миксовала с провалом в чемпионате.

Кстати, у Михневича достаточно большой опыт работы с украинцами. В прошлом сезоне контракт с Легией подписал Игорь Харатин. А еще раньше Михневич работал с дуэтом наших земляков: критиковал Назария Русина и хвалил Артема Шабанова. Часто в контексте неоднозначности фигуры Чеслава вспоминают далекий 2007 год, когда тренер фигурировал по делу о договорных матчах. Официально вина тогдашнего тренера Леха не была доказана.

Эмрели, Харатин, Михневич / Леггия

Ставка на легионеров из топ-чемпионатов

Только три из 26 футболистов в заявке Польши на ЧМ-2022 представляют Экстраклясу. Артур Енджейчик (35) из Легии и Камиль Гросицки (34) из Погони, которые являются наиболее возрастными в команде, ранее играли важную роль в сборной, но сейчас считаются игроками резерва. Если второй провел за последние два года суммарно всего 98 минут за "Кадру", то первый в последний раз в бело-красной футболке на поле выходил еще в 2019-м. 22-летний Михал Скураш из познанского Леха является дебютантом сборной и только в сентябре сыграл свой первый матч за главную команду страны (11 минут против Нидерландов).

Сразу десять сборников в финальной заявке представляют Италию. Выделяются, прежде всего, основной вратарь Войцех Щенсны (Ювентус), мотор команды Петр Зелиньски (Наполи) и большой талант Никола Залевски (Рома). Следует упомянуть и о 34-летнем Камиле Глике, который проводит третий сезон в Беневенто, а в начале войны помогал украинским беженцам в Польше. Собственно, центр защиты, где действует Глик – одна из ключевых проблем поляков.

Другой защитник, правда фланговый, Томаш Кендзера мог стать единственным представителем УПЛ на чемпионате мира. Однако динамовец в финальную заявку Михневича не попал и наша лига впервые с 1998-го осталась без делегатов на Мундиале.

Петр Зелиньски / Super Express

Отдельно вспомним еще одного защитника, способного решить проблему в центре обороны. 22-летний Якуб Кивиор провел классный сезон за Специю (бок о бок с нашим Виктором Коваленко) и в перспективе выглядит основным игроком сборной на долгие годы. Справа в защите отмечаем игрока Астон Виллы Мэтти Кеша, который только в октябре прошлого года принял решение выступать за Польшу. Уроженец английского городка Слау имеет польские корни по маминой линии (здесь вспоминается история Макса Килмана, который до сборной Украины не добрался).

Середина поля у "бело-красных" довольно молодая. За исключением ветерана Гжегожа Крыховяка (32) и опытного Петра Зелиньски (28), в распоряжении Михневича талантливые проспекты: Никола Залевски (20), Якуб Камински (20), Себастьян Шимански (23) и Кристиан Белик (23).

Мєтти Кеш / TVP Sport

Лебединая песня Левандовски

Роберту уже 34 и, если реалистично смотреть на положение дел, нападающий Барселоны имеет последний шанс зажечь на главном футбольном форуме планеты. Парадоксально, но в активе Левандовски все еще нет ни одного гола на чемпионатах мира.

Очень близок к дебютному забитому мячу лидер польской сборной был в первом туре группового этапа. Впрочем, нападающий Барселоны не реализовал пенальти в ворота сборной Мексики, проиграв дуэль харизматичному Гильермо Очоа.

В качестве помощи Левандовски в атаке поляки могут рассчитывать на Аркадиуша Милика, понемногу воскресающего в Ювентусе, и Кшиштофа Пьонтека, также нашедшего свою игру в Салернитане. Хорошую статистику в сборной и в MLS имеет форвард Шарлотт Индепенденс Кароль Свидерски.

Пьонтек, Милик и Левандовски / Meczyki

Запутанная группа

Первый тур группового этапа еще больше обострил номинальную картину борьбы в квартете С за выход в плей-офф. Если до старта турнира главная интрига заключалась в том, кто же финиширует на второй строчке (Польша или Мексика), то поражение Аргентины от Саудовской Аравии родило еще большую интригу. Впрочем, нулевая ничья поляков и мексиканцев в очном противостоянии также оставила больше вопросов, чем ответов.

Польша против Мексики / sport.pl

В следующем туре Польша встретится с Саудовской Аравией. И, наверное, это более благоприятный соперник, чем разъяренная Аргентина. С Месси и компанией наши соседи встретятся в заключительном туре.

Сборная Михневича не поражает яркой атакующей игрой. Нередко наставник "бело-красных" проповедует максимально простой и прагматичный футбол. Но именно сейчас Польша находится в ситуации, когда действительно нужно пожертвовать красотой ради результата. И Михневич с его моделью игры является идеальным кандидатом на эту роль.