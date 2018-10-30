Солари впервые прокомментировал свое назначение на должность тренера Реала

Новый исполняющий обязанности наставника Реала Сантьяго Солари поделился мыслями относительно новой для себя должности.

"Игроки чувствуют себя немного подавленными, но они хотят изменить ситуацию. Это команда победителей, команда воинов, которые выиграли много трофеев.

Разговаривал ли я с Лопетеги после его отставки? Это личное.

Солари провел первую тренировку во главе Реала

В жизни мы все только пассажиры, временные гости. Это касается и игроков, но они выходят на поле, чтобы в каждом матче стараться делать правильные вещи.

Буду ли я тренировать долго? Я сделаю все, что смогу. Я давно в этом клубе и занимался другими вещами – играл, проливал пот. Реал – больше, чем все мы. Я только хочу быть частью этого клуба", – цитирует Солари издание AS.

Напомним, Лопетеги возглавил Реал в июне текущего года и был уволен 29 октября из-за неудачных выступлений клуба. На его место назначили временно исполняющим обязанности Сантьяго Солари, который до этого возглавлял молодежную команду "сливочных".

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