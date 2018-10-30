Солари провел первую тренировку во главе Реала

Мадридский Реал провел первую тренировку под руководством Сантьяго Солари после отставки Хулена Лопетеги накануне.

Аргентинский специалист руководил игроками во время утренней тренировки во вторник, сообщает Marca.

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Солари готовит команду к матчу 1/16 финала против Мелильи в среду. Временный тренер "сливочных" пока будет работать с командой в течение двух недель, пока боссы "королевского клуба" не решат, кто будет преемником Лопетеги.

В первый день в тренировочном центре Вальдебебас Сантьяго Солари привлек к тренировке пятерых игроков Кастильи, с которой работает более 2 лет. Серхио Лопес, Адриан де ла Фуэнте, Хави Санчес, Алекс Мартин и Фран Гарсия заменили травмированных Карвахаля, Варана, Марсело, Вальехо и Мариано Диаса.