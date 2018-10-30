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Солари провел первую тренировку во главе Реала

14:20 177 Читати українською
Солари провел первую тренировку во главе Реала
Солари провел первую тренировку во главе Реала / Marca

Мадридский Реал провел первую тренировку под руководством Сантьяго Солари после отставки Хулена Лопетеги накануне.

Аргентинский специалист руководил игроками во время утренней тренировки во вторник, сообщает Marca.

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Солари готовит команду к матчу 1/16 финала против Мелильи в среду. Временный тренер "сливочных" пока будет работать с командой в течение двух недель, пока боссы "королевского клуба" не решат, кто будет преемником Лопетеги.

В первый день в тренировочном центре Вальдебебас Сантьяго Солари привлек к тренировке пятерых игроков Кастильи, с которой работает более 2 лет. Серхио Лопес, Адриан де ла Фуэнте, Хави Санчес, Алекс Мартин и Фран Гарсия заменили травмированных Карвахаля, Варана, Марсело, Вальехо и Мариано Диаса.

Теги
Испания Видеоновости Реал Мадрид Реал Мадрид Сантьяго Солари Сантьяго Солари
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