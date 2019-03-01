Солари отметил важность для Реала Марсело, Бейла и Асенсио

Главный тренер Реала Сантьяго Солари призвал не делить его игроков на основных и запасных.

"Бейл, Марсело, Асенсио, все они так же важны для клуба. Бейл участвовал во всех матчах после возвращения после травмы. Он забивал голы.

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Также мы прекрасно знаем, насколько важен Марсело. Асенсио играл после восстановления, он сыграл в Амстердаме. Его гол нам сильно помог.

Все игроки важны, а не только те, которые выходят в стартовом составе. Титулы выигрывает вся команда", – цитирует Солари Goal.com.

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