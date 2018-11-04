Солари: Нельзя выбраться из сложных моментов легкими победами

Исполняющий обязанности главного тренера Реала Сантьяго Солари прокомментировал победу над Вальядолидом в матче 11-го тура испанской Примеры.

"Нам нужна была эта победа. Нельзя выбраться из сложных моментов легкими победами. Это была тяжелая победа в матче с сильным соперником. Это был серьезный матч, в котором мы играли четко и бились до самого конца.

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Винисиус? Я сказал ему быть смелым и брать игру на себя, он знает, как это делать. Я также попросил его защищаться, об этом ему надо напоминать.

Я хотел бы победить со счетом 7:0 с тремя голами после ударов через себя, но в футболе все не так легко. Хорошие моменты случаются при хорошей игре, когда все хорошо работает, но случаются и тяжелые моменты, когда нужно играть строго", – цитирует Солари Marca.

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