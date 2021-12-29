Сантьяго Солари стал главным тренером ФК Америка, сообщает официальный сайт мексиканского клуба.

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Аргентинец начнет работу в новой команде с первого января, а уже 10-го числа проведет официальный поединок в местном чемпионате. На этом посту Солари заменит Мигеля Эреру. В прошлом сезоне чемпионат Мексики остановили из-за коронавируса, после 18-ти туров Америка финишировала 6-й.

Напомним, в сезоне 2018/19 Сантьяго Солари возглавлял мадридский Реал, но был уволен за несколько месяцев из-за провальных результатов команды.

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