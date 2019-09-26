Солари надеется возглавить топ-клуб, несмотря на свой провал в Реале

Бывший тренер мадридского Реала Сантьяго Солари поделился амбициями относительно продолжения карьеры.

"Хотел бы тренировать в Европе, возглавить серьезный проект в одной из топ-лиг.

Реал выбрал Почеттино приоритетной целью на замену Зидану

В прошлом году я смотрел Премьер-лигу и заметил, как она сильно выросла. Это была фантастическая кампания для английских команд. Также там есть много разных культур – испанские, немецкие, английские тренеры. Менеджеры со всего мира готовы работать в Англии", – заявил Солари в коментарии ВВС.

Единственным клубом в тренерской карьере аргентинца был мадридский Реал, где он сначала работал с резервной Кастильей, а в октябре прошлого года возглавил первую команду. Впрочем, на тренерском мостике главной команды "сливочных" он не задержался. После нескольких месяцев неубедительных результатов Солари был уволен, а на его место пришел Зинедин Зидан.

Вернидуб повертається: три варіанти імені Динамо, дербі проти Реброва чи вихід на Балкани – яку команду обере тренер?