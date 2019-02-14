Солари: Мы доверяем VAR и решению арбитров

Главный тренер Реала Сантьяго Солари прокомментировал матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Аякса.

"Это был тяжелый матч, однако наши игроки знали, как нужно действовать. Мы терпели и реализовали свои моменты. Мы не можем судить эпизод с VAR, у нас нет мониторов, но мы доверяем системе и решению, которое приняли арбитры.

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Реал сыграл плохо? Это ваше мнение. Для победы нам нужно сделать много, а также проявить старания для борьбы с давлением на команду", – передает слова Солари FourFourTwo.

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Напомним, в матче 1/8 Лиги чемпионов между Аяксом и Реалом арбитр матча в первом тайме воспользовался VAR и отменил гол амстердамской команды. Матч закончился победой "сливочных" 2:1.