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Солари: Марсело – это символ Реала

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Солари: Марсело – это символ Реала
Сантьяго Солари и Марсело / Фото: AS

Наставник Реала Сантьяго Солари расхвалил Марсело перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против Аякса.

"Пока не могу сказать, сыграет ли Марсело. Он замечательный человек и футболист.

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Он второй капитан Реала, настоящий символ клуба. Марсело всегда ставит интересы Реала више всего и максимально выкладывается на тренировках, как и другие футболисты. Марсело каждый день работает с радостью, мы все его любим", – цитирует Солари AS.

Ранее сообщалось, что бывший товарищ Марсело по мадридскому Реалу Криштиану Роналду хочет видеть бразильца в туринском Ювентуса. Контракт Марсело с Реалом заканчивается 30 июня 2022 года.

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Лига чемпионов1/8 финалаЙохан Кройф Арена (Амстердам)

Аякс - Реал Мадрид: Среда 13 февраля 2019

Аякс

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