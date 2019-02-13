Солари: Марсело – это символ Реала

Наставник Реала Сантьяго Солари расхвалил Марсело перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против Аякса.

"Пока не могу сказать, сыграет ли Марсело. Он замечательный человек и футболист.

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Он второй капитан Реала, настоящий символ клуба. Марсело всегда ставит интересы Реала више всего и максимально выкладывается на тренировках, как и другие футболисты. Марсело каждый день работает с радостью, мы все его любим", – цитирует Солари AS.

Ранее сообщалось, что бывший товарищ Марсело по мадридскому Реалу Криштиану Роналду хочет видеть бразильца в туринском Ювентуса. Контракт Марсело с Реалом заканчивается 30 июня 2022 года.

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