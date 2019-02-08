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Солари: Иско? Профессионал должен выкладываться на 100% на тренировках

19:02 41 Читати українською
Солари: Иско? Профессионал должен выкладываться на 100% на тренировках
Сантьяго Солари и Иско

Главный тренер Реала Сантьяго Солари ответил на слова Иско о том, что наставник не дает ему себя проявить.

"В футболе все игроки должны работать и продолжать развиваться. Все это надо делать на тренировках, чтобы получать возможность выходить на поле.

Иско покинет Реал, если Солари останется главным тренером – есть претендент на игрока

Иско? Профессионал должен выкладываться на 100% на тренировках, это его работа. Сейчас в команде все хорошо, все игроки работают на должном уровне на каждой тренировке", – передает слова Солари Goal.com.

Напомним, хавбек Реала Иско недоволен своим положением в команде и заявил, что не получает тех возможностей, которые имеют одноклубники.

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Иско Иско Испания Сантьяго Солари Сантьяго Солари
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