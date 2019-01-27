Солари: Бензема играет со сломанным пальцем через боль

Главный тренер Реала Сантьяго Солари рассказал о физическом состоянии форварда "сливочных" Карима Бензема.

"Он демонстрирует великодушие и помогает команде, играя со сломанным пальцем и превозмогая боль.

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Решение о дате операции будет принято в течение недели, так как возвращение некоторых игроков даст Кариму время на реабилитацию", – цитирует Солари Football Espana.

Напомним, Карим Бензема получил травму в матче 19-го тура Ла Лиги против Бетиса (2:1). Сначала форварду диагностировали вывих пальца на правой руке, но после детального осмотра подтвердился перелом. Однако это не помешало французу провести еще 2 полные матчи, против Севильи в чемпионате (2:0) и против Жироны (4:2) в Кубке Испании, где даже смог отличиться голом.

В текущем сезоне Ла Лиги Карим провел 20 поединков, в которых отличился 7-ю голами и 3-мя ассистами.

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