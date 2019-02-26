Солари: Бейл готов к матчу с Барселоной, в Реале царит хорошее настроение

Главный тренер Реала Сантьяго Солари поделился мыслями относительно атмосферы в команде накануне матчей против Барселоны.

"Мы полностью сосредоточены на матче с Барселоной, хотим как можно лучше подготовиться к нему и получить удовольствие. Нам пришлось многое преодолеть, чтобы попасть в полуфинал. Мы добились хорошего результата в первом матче, поэтому уверены в своих силах.

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Бейл полностью сосредоточен, как и любой другой игрок. Внутри команды царит хорошее настроение. В этом матче все хотят принять участие, он будет транслироваться по всему миру. Мы хотим продолжить борьбу в трех турнирах", – цитирует Солари Marca.

Напомним, Реал проведет 2 поединка подряд с Барселоной 27 февраля и 2 марта. Встречи состоятся в рамках ответного матча Кубка Испании (счет первого поединка 1:1) и 26-го тура Ла Лиги соответственно.

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