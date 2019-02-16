Солари – о желтой карточке Рамоса: Не я придумываю правила

Главный тренер Реала Сантьяго Солари, считает, что у капитана команды Серхио Рамоса не было намерения получать желтую карточку в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Аякса (2:1).

"Сейчас все хорошо. Реал настроен на борьбу, и мы хотим одержать победу в предстоящем матче с Жироной. Мы должны думать о себе, быстро восстанавливать силы. В таком непростом раскладе необходимо разумно распределять силы.

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Карточка Рамоса? Не я придумываю правила. Я не буду спекулировать на эту тему. Серхио и сам все объяснил. Он провоцировал фол, а не желтую карточку. Просто вопрос был превратно подан, у вас, СМИ, свои хитрости", – цитирует Солари AS.

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Напомним, в конце матча с Аяксом Рамос сбил нападающего соперников Каспера Дольберга и получил предупреждение, которое стало для него третьим в текущем розыгрыше турнира. Серхио пропустит ответный матч из-за перебора желтых карточек.