Соланке заинтересовал Галатасарай, – СМИ

Турецкий Галатасарай продолжает интересоваться нападающими английского Ливерпуля. Вслед за Дивоком Ориджи стамбульцы проявляют интерес к Доминику Соланке.

Гранд турецкой Суперлиги заинтересовался молодым английским форвардом Ливерпуля, сообщает Fotosport.

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По информации издания, Соланке стал запасным вариантом для Галатасарая, если "желто-красные" не смогут подписать другого нападающего мерсисайдцев – бельгийца Ориджи. Последний, очевидно, в январе перейдет в Вулверхэмптон на правах аренды.

В то же время наставник Ливерпуля Юрген Клопп намекнул, что англичанин тоже может уйти в аренду в зимнее трансферное окно. Отметим, что в сезоне 2018/19 Доминик Соланке ни разу не выходил на поле в составе "красных".