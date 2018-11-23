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Соланке заинтересовал Галатасарай, – СМИ

24 ноября 07:30 4 Читати українською
Соланке заинтересовал Галатасарай, – СМИ
Доминик Соланке / Reuters

Турецкий Галатасарай продолжает интересоваться нападающими английского Ливерпуля. Вслед за Дивоком Ориджи стамбульцы проявляют интерес к Доминику Соланке.

Гранд турецкой Суперлиги заинтересовался молодым английским форвардом Ливерпуля, сообщает Fotosport.

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По информации издания, Соланке стал запасным вариантом для Галатасарая, если "желто-красные" не смогут подписать другого нападающего мерсисайдцев – бельгийца Ориджи. Последний, очевидно, в январе перейдет в Вулверхэмптон на правах аренды.

В то же время наставник Ливерпуля Юрген Клопп намекнул, что англичанин тоже может уйти в аренду в зимнее трансферное окно. Отметим, что в сезоне 2018/19 Доминик Соланке ни разу не выходил на поле в составе "красных".

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