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Соль: Знал историю Динамо еще до перехода, это суперкоманда

14:11 13 Читати українською
Соль: Знал историю Динамо еще до перехода, это суперкоманда
Фран Соль / Фото: ФК Динамо

Новичок Динамо Фран Соль рассказал, какие факты о клубе были ему известны до перехода.

"Я следил за Динамо в этом сезоне, много узнал о команде. Она постоянно играет в еврокубках, только за последние десять лет – трижды в Лиге чемпионов и семь раз в Лиге Европы.

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Знаю я и историю: команда дважды завоевывала Кубок обладателей Кубков, Суперкубок УЕФА, наиболее титулованный клуб Украины и бывшего Советского Союза. И один из моих кумиров играл здесь – Андрей Шевченко. Знаю, что три раза динамовцы выигрывали Золотые мячи. Это суперкоманда!

Я знал о Динамо еще до перехода, мне был интересен этот клуб. Летом в прямом эфире смотрел Суперкубок Украины против Шахтера. Был очень рад, что Динамо выиграло этот трофей!

Я продолжаю изучать свой новый клуб и сейчас, после перехода. Продолжаю читать о его истории, традиции – это нормально для футболиста. А я к тому же люблю читать", – рассказал Соль порталу fraza.ua.

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Динамо Киев Динамо Киев Фран Соль Фран Соль
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