Соль завтра будет представлен в качестве игрока Динамо

20 февраля столичный клуб проведет презентацию зимнего новичка команды.

Как сообщает официальный сайт киевлян, в среду, 20-го февраля, перед регламентной пресс-конференцией главного тренера и игрока киевского Динамо, посвященной матчу Лиги Европы с Олимпиакосом, в конференц-зале тренировочной базы в Конча-Заспе состоится презентация новичка Франа Соля .

Отметим, что на презентацию единственного зимнего новичка Динамо смогут попасть только представители СМИ.

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Напомним, испанский форвард стал игроком Динамо в середине января. Соль перебрался в Киев из Вилемма ІІ, где был одним из лидеров команды. Фран подписал с "бело-синими" контракт, который рассчитан на 5 лет.

В сезоне 2018/19 Соль забил 13 голов в 17 матчах чемпионата. За Виллем II испанец выступал с лета 2016 года. Отметим, что Фран Соль является воспитанником Реала. Также выступал за Луго, Овьедо и Вильярреал.

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