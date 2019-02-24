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Соль заявил, что цель Динамо – победа в Лиге Европы

19:36 101 Читати українською
Соль заявил, что цель Динамо – победа в Лиге Европы
Фран Соль / фото О. Васильева

Форвард Динамо Фран Соль прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

"Да, нам достался именитый соперник. Но какая разница, с кем играть, если мы хотим выиграть Лигу Европы?

"Мечты сбываются", – Соль прокомментировал дебютный гол за Динамо

Конечно, Челси – это очень непростой соперник. Чтобы пройти его, мы должны быть максимально подготовленными. Необходимо будет играть агрессивно – только так мы сможем добиться успеха.

Шансы пройти Челси, конечно же, есть. Какие именно? Пятьдесят на пятьдесят. Мы отдадим все силы, чтобы пройти в четвертьфинал Лиги Европы", – цитирует Соля Dynamo.kiev.ua.

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Лига Европы1/8 финала

Челси - Динамо Киев: Четверг 07 марта 2019

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