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Соль выразил недовольство Хацкевичу, что не вышел на поле в матче с Брюгге, – Цыганык

18:03 79 Читати українською
Соль выразил недовольство Хацкевичу, что не вышел на поле в матче с Брюгге, – Цыганык
Фран Соль / Соцсети

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганик рассказал о разговоре Франа Соля с Александром Хацкевичем после поединка против Брюгге.

37’ Ханс Ванакен
 
37’ Ханс Ванакен

Испанский нападающий Динамо Фран Соль остался недоволен тем фактом, что остался на скамейке запасных в матче квалификации Лиги чемпионов против Брюгге.

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После этого поединка испанец выразил недовольство главному тренеру команды Александру Хацкевичу, рассказал Игорь Цыганык на телеканале "2+2".

Заметим, что Соль не вышел в стартовом составе Динамо на центральный поединок третьего тура УПЛ против Шахтера.

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Динамо Киев Динамо Киев Лига чемпионов Александр Хацкевич Александр Хацкевич Фран Соль Фран Соль Брюгге - Динамо Киев
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