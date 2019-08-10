Соль выразил недовольство Хацкевичу, что не вышел на поле в матче с Брюгге, – Цыганык

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганик рассказал о разговоре Франа Соля с Александром Хацкевичем после поединка против Брюгге.

Испанский нападающий Динамо Фран Соль остался недоволен тем фактом, что остался на скамейке запасных в матче квалификации Лиги чемпионов против Брюгге.

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После этого поединка испанец выразил недовольство главному тренеру команды Александру Хацкевичу, рассказал Игорь Цыганык на телеканале "2+2".

Заметим, что Соль не вышел в стартовом составе Динамо на центральный поединок третьего тура УПЛ против Шахтера.

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