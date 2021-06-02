Спортивный директор испанского клуба Хуан Карлос Кордеро признал, что продление аренды невозможно.

Луческу определился с будущим Дуелунда в Динамо

"Соль должен вернуться в Динамо. Там он получает слишком большую зарплату, в прошлом году мы не покрывали даже 30%. Ваш клуб хочет отбить свои инвестиции, но у нас сейчас не то время", – приводит слова Кордеро Twitter Тенерифе.

Добавим, что Соль провел за островитян 39 матчей, отличился 10 голами и 2 ассистами. Контракт испанца с Динамо рассчитан до конца 2023-го, нынешняя цена за Transfermarkt – один миллион евро. Ранее сообщалось, что Мирча Луческу не собирается делать ставку на Соля в новом сезоне.

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