Соль выбрал лучшего игрока в истории Динамо

Форвард Динамо Фран Соль признался, чьей игрой в киевском клубе увлекается.

"Думаю, Андрей Шевченко – лучший футболист Динамо.

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А сейчас это Виктор Цыганков. Это – очень хороший игрок. У него большой потенциал", – рассказал Фран для Instagram-страницы Динамо.

Напомним, 28-летний испанец перешел в Динамо в январе 2019-го с нидерландского клуба Виллем II за 3,5 млн евро. В нынешнем сезоне УПЛ Соль провел 12 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

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