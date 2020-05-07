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Соль выбрал лучшего игрока в истории Динамо

7 мая 23:52 32 Читати українською
Соль выбрал лучшего игрока в истории Динамо
Кендзера, Соль, Гармаш / Фото ФК Динамо

Форвард Динамо Фран Соль признался, чьей игрой в киевском клубе увлекается.

"Думаю, Андрей Шевченко – лучший футболист Динамо.

Соль определился со своим будущим в Динамо – испанца сватали в серьезные клубы

А сейчас это Виктор Цыганков. Это – очень хороший игрок. У него большой потенциал", – рассказал Фран для Instagram-страницы Динамо.

Напомним, 28-летний испанец перешел в Динамо в январе 2019-го с нидерландского клуба Виллем II за 3,5 млн евро. В нынешнем сезоне УПЛ Соль провел 12 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Андрей Шевченко Андрей Шевченко Фран Соль Фран Соль Виктор Цыганков Виктор Цыганков
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