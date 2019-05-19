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Соль: Вскоре я вернусь на свой прежний уровень игры

19 мая 09:14 82 Читати українською
Соль: Вскоре я вернусь на свой прежний уровень игры
Фран Соль / фото из соцсетей

Испанский нападающий Динамо Фран Соль рассказал о восстановлении после травмы и жизни в Украине.

"С каждым днем ​​чувствую себя гораздо лучше. Думаю, я набираю былую форму, вскоре я вернусь на прежний уровень.

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Я очень рад находиться в Киеве, потому что это прекрасный город. Здесь хорошее метро, ​​очень много красивых магазинов, ресторанов и памятников культуры. Мне очень нравится.

У меня сложились очень хорошие отношения с одноклубниками и тренером. Думаю, это скажется на моей игре в следующем сезоне.

Кто лучше играет на позиции форварда: Исаенко, Русин, Вербич, Де Пена? Нельзя сказать, что один лучше, а другой – хуже. Команда является одним целым, а у каждого игрока есть свои характеристики – у кого они лучше, у кого-то – хуже, но каждый имеет свои особенности", – сказал Соль в эфире YouTube-канала Динамо.

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