Соль: В прошлом сезоне в матчах с Шахтером Динамо было сильнее

Нападающий Динамо Фран Соль рассказал о своем повреждении и о проблемах прошлого сезона.

"Жаль, что не смогу играть в воскресенье, потому что очень хотел сыграть против Шахтера. Но это футбол, некоторые вещи не зависят от футболистов.

Соль считает, что Динамо лучше Брюгге во многих компонентах

На сборе я почувствовал боль в ноге, обратился к клубным врачам. Повреждение оказалось несерьезным, однако из-за него не смогу играть с "горняками". Но уже на днях приступлю к полноценным тренировкам.

В прошлом сезоне нам не хватило удачи. Перед ключевыми играми мы теряли игроков из-за травм. Это серьезно ослабило команду. В середине сезона мы были очень сильные – прошли Олимпиакос, крупно обыграли Зарю, а затем несколько игроков получили травмы.

Соль: Цель Динамо – стать лучшими в Украине и пройти в групповой этап Лиги чемпионов

Футбол – игра, в которой важна удача. А в матчах с Шахтером мы были сильнее", – передает слова Франа Соля официальный сайт Динамо.

Динамо – Шахтар: польський канал викликав істерику тамтешніх фанатів через новину про показ Суперкубка України