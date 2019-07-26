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Соль: В прошлом сезоне в матчах с Шахтером Динамо было сильнее

23:03 10 Читати українською
Соль: В прошлом сезоне в матчах с Шахтером Динамо было сильнее
Фран Соль / Динамо

Нападающий Динамо Фран Соль рассказал о своем повреждении и о проблемах прошлого сезона.

 

"Жаль, что не смогу играть в воскресенье, потому что очень хотел сыграть против Шахтера. Но это футбол, некоторые вещи не зависят от футболистов.

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На сборе я почувствовал боль в ноге, обратился к клубным врачам. Повреждение оказалось несерьезным, однако из-за него не смогу играть с "горняками". Но уже на днях приступлю к полноценным тренировкам.

В прошлом сезоне нам не хватило удачи. Перед ключевыми играми мы теряли игроков из-за травм. Это серьезно ослабило команду. В середине сезона мы были очень сильные – прошли Олимпиакос, крупно обыграли Зарю, а затем несколько игроков получили травмы.

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Футбол – игра, в которой важна удача. А в матчах с Шахтером мы были сильнее", – передает слова Франа Соля официальный сайт Динамо.

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