Испания. Сегунда, 42 тур

Тенерифе – Овьедо – 2:2

Голы: Соль, 51 (п), Сусо, 77 (п) – Санчес, 7, Бланко Лещук, 90+3

Тенерифе и Овьедо открывали последний тур нынешнего сезона. Команды расположились рядом в середине турнирной таблицы, поэтому их матч можно было проводить раньше, чем те, от которых зависит окончательное расположение команд Сегунды.

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Гости забили "быстрый" гол благодаря Санчесу. Фран Соль оперативно восстановил равновесие, но после вмешательства VAR его гол был отменен. В конце концов, форвард достиг своего в начале второго тайма, когда заработал и сам реализовал пенальти. Позже Тенерифе вышел вперед в счете, воспользовавшись еще одним пенальти. Уже в компенсированное время спас Овьедо от поражения экс-форвард Карпат и Шахтера Густаво Бланко Лещук.

Добавим, что сам Соль говорил о своем желании остаться в Тенерифе, но испанский клуб не имеет денег, чтобы выкупить его контракт у Динамо. В уже практически прошедшем розыгрыше Сегунды форвард сыграл 37 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 2 ассиста.

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