Соль успешно прооперирован и начал реабилитацию после травмы

Нападающий Динамо Фран Соль перенес хирургическое вмешательство в связи с травмой плеча. По предварительным прогнозам, испанец пропустит не менее двух месяцев.

Напомним, Фран Соль получил травму в матче 20-го тура УПЛ Десна – Динамо. Испанец повредил плечо и покинул поле в конце первого тайма.

"Операция прошла вчера, как и планировалось. С сегодняшнего дня я начинаю процесс восстановления, чтобы как можно скорее вернуться на поле. Не самый лучший день рождения, но уже случилось, как случилось. Спасибо всем за поддержку. Вперед, Динамо, в футболе нет ничего невозможного", –- написал Фран Соль в Instagram, намекнув на веру в команду в матче с Челси.

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К слову, именно сегодня нападающий празднует свой День рождения. Ему исполнилось 27 лет.

Напомним, по предварительным прогнозам Соль пропустит минимум 2 месяца и рискует уже не сыграть в текущем сезоне. Испанец перешел в Динамо в январе из Виллем II и успел забить 2 гола в составе "бело-синих".